Собянин: В 2024 году в Москве отремонтируют 56 спортивных объектов

В 2024 году в нашей столице отремонтируют 56 спортивных объектов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в официальном Telegram-канале.

А в 2023-м строительство прошло в 52-х точках. Самыми крупными из них считаются стадион «Авангард» и самый крупный в Европе конноспортивный комплекс «Битца», который, между прочим, принимал Олимпиаду-80.

В 2025 ожидается комплексное строительство еще 19 объектов. Планируется, что они все будут выполнены в новом оснащении — с зонами ожидания и комфортными спортивными точками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 14 тысяч подъездов Москвы приведут в порядок в этом году.