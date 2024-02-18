Собянин: В 2024 году в Москве отремонтируют 56 спортивных объектов

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 15 0

А в 2023-м строительство прошло в 52-х точках.

Собянин: В 2024 году в Москве отремонтируют 56 спортивных объектов

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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В 2024 году в нашей столице отремонтируют 56 спортивных объектов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в официальном Telegram-канале.

А в 2023-м строительство прошло в 52-х точках. Самыми крупными из них считаются стадион «Авангард» и самый крупный в Европе конноспортивный комплекс «Битца», который, между прочим, принимал Олимпиаду-80.

В 2025 ожидается комплексное строительство еще 19 объектов. Планируется, что они все будут выполнены в новом оснащении — с зонами ожидания и комфортными спортивными точками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 14 тысяч подъездов Москвы приведут в порядок в этом году.

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