Собянин: более 14 тысяч подъездов Москвы приведут в порядок в этом году

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 20 0

Ожидается, что 1700 дворов столицы обновят.

Собянин: более 14 тысяч подъездов Москвы приведут в порядок в этом году

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Москвичам пообещали отремонтировать подъезды в 2024 году. Под проект попало свыше 14 тысяч домов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Улучшение пройдет в рамках плановой ежегодной программы по обновлению дворов и территорий образовательных объектов Москвы. Устаревшую инфраструктуру заменят на новую.

«В 2024-м планируем привести в порядок почти 1700 дворов, 121 территорию объектов образования и свыше 14 700 подъездов», — сообщил Собянин.

Мэр отметил, что в 2023 в Москве обновили 13 тысяч 600 подъездов, 1708 дворов и 167 территорий образовательных учреждений.

Все работы проводятся с учетом пожеланий жителей столицы. В мэрии отметили, что выполнение работы повышают качество городской среды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мэр Москвы рассказал о строительстве многоуровневой развязки на Открытом шоссе.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
92.55
0.73 99.35
0.94
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:19
Пока муж в больнице: известна сумма, которую жена Петросяна потратила на отпуск
18:13
Собянин: В 2024 году в Москве отремонтируют 56 спортивных объектов
18:11
«Спасибо Александру!»: боец Росгвардии оценил песню рэпера ST «Дай ему сил»
18:03
Собянин: Реорганизуем часть неэффективно используемой территории в Коптеве
17:47
На юге Москвы в квартире случился крупный пожар
17:44
Игра началась: что из себя представляет профессия актера хоррор-квестов

Сейчас читают

Преодолеть все невзгоды: как Китай стал ведущей мировой экономикой
«Становится плохо»: AKMAL' назвал способ быстро побороть депрессию
Дурной характер или усталость? Как заметить и вылечить детский невроз
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок