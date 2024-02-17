Уже совсем скоро: когда наступит метеорологическая весна

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Алина Крылова
Алина Крылова 60 0

Метеорологическая весна может наступить в Москве после 20 марта

Уже совсем скоро: когда наступит метеорологическая весна

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Тема:
Погода

Правда ли, что потепление и таяние снега совсем не за горами?

Скачки температуры в Москве от минус 30 до нуля и обратно порядком утомили жителей средней полосы России. Только за последнюю неделю столбик термометра успел опуститься до -20 градусов и подскочить до +2. Все разительные перемены температурного режима неизменно сопровождались обильным выпадением осадков, гололедом и лужами.

Совсем скоро жители столицы и Подмосковья смогут выдохнуть: в регионы готовится прийти календарная весна. По информации ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, появившейся в Telegram-канале метеоролога, первое потепление соотечественники смогут почувствовать уже во второй половине месяца, в день весенного равноденствия, 20 марта.

Синоптик напомнила, что метеорологическая весна приходит в Москву с установлением положительной средней суточной температуры воздуха. Правда, пока ожидать полноценного тепла и таяния снега все же не приходится — сход осадков произойдет ближе к началу апреля, отметила Позднякова.

Единственный год, который сумел приятно удивить жителей столицы, стал 2020 — в тот период снег сошел уже в марте, а в апреле наблюдалось активное цветение. В целом, март того года оказался на четыре градуса выше нормы, но в этом году такого сюрприза от природы ждать не приходится.

Природную, по-настоящему теплую весну, в свою очередь, москвичам и жителям области придется подождать чуть дольше, чем наступления календарного времени года. В центральной части страны она наступит не раньше апреля, когда средняя суточная температура воздуха превысит отметку в +5 градусов. В этот период начнется вегетация растений, установится температура выше нуля и сойдет снег.

Ранее 5-tv.ru писал, что москвичей предупредили об ухудшении погоды.

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