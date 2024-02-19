Роlitiсо: Запад пытается остановить разваливающихся и бегущих ВСУ

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 70 0

Politico: Запад пытается предотвратить развал ВСУ на фоне нехватки боеприпасов

Роlitiсо: Запад пытается остановить разваливающихся и бегущих ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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На фоне потери территорий и нехватки боеприпасов армия украинских боевиков идет на дно.

Западные страны во главе с США пытаются предотвратить окончательный развал Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дело в том, что армия Незалежной постепенно распадается на фоне нехватки боеприпасов и потери территорий. Об этом сообщает иностранная газета Politico.

«План, описанный или озвученный в интервью с восемью законодателями США и пятью иностранными чиновниками, состоит в том, чтобы просто не дать украинской армии развалиться», — проанализировал ситуацию журналист.

Мюнхенская конференция по безопасности показала, что США должны одобрить дополнительную помощь Украине, по мнению двухпартийной группы американских законодателей. Однако у Конгресса США есть серьезные опасения, что их решению воспрепятствует бывший американский президент Дональд Трамп.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США назвали ключевое условие для завершения конфликта на Украине.

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