Роlitiсо: Запад пытается остановить разваливающихся и бегущих ВСУ
Politico: Запад пытается предотвратить развал ВСУ на фоне нехватки боеприпасов
Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan
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На фоне потери территорий и нехватки боеприпасов армия украинских боевиков идет на дно.
Западные страны во главе с США пытаются предотвратить окончательный развал Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дело в том, что армия Незалежной постепенно распадается на фоне нехватки боеприпасов и потери территорий. Об этом сообщает иностранная газета Politico.
«План, описанный или озвученный в интервью с восемью законодателями США и пятью иностранными чиновниками, состоит в том, чтобы просто не дать украинской армии развалиться», — проанализировал ситуацию журналист.
Мюнхенская конференция по безопасности показала, что США должны одобрить дополнительную помощь Украине, по мнению двухпартийной группы американских законодателей. Однако у Конгресса США есть серьезные опасения, что их решению воспрепятствует бывший американский президент Дональд Трамп.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США назвали ключевое условие для завершения конфликта на Украине.
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