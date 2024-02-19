«Единственный выход»: в США назвали ключевое условие для завершения конфликта на Украине

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 36 0

Сенатор Вэнс: Украине придется пойти на территориальные уступки ради мира

«Единственный выход»: в США назвали ключевое условие для завершения конфликта на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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Тема:
Спецоперация

Киевскому режиму необходимо смириться с реальностью. Но с какой именно?

Украине рано или поздно придется заключить мир с Россией и смириться с территориальными потерями. Такое мнение выразил американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в интервью изданию Politico.

«Любое мирное урегулирование потребует некоторых значительных территориальных уступок от Украины, а у нас будет мирное соглашение, потому что это единственный выход из конфликта», — указал политик.

Прежде президент России Владимир Путин также заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что рано или поздно Москва и Киев придут к единому соглашению и отношения между братскими народами восстановятся.

Ранее, писал 5-tv.ru, Боррель предположил срок окончания спецоперации на Украине.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение было связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Тема:
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