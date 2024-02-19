Названы даты встречи Путина с президентом Киргизии

Ожидается, что коллега российского лидера приедет с визитом уже в ближайшее время.

В Россию с рабочим визитом приедет президент Киргизии Садыр Жапаров. Информацию о планируемой поездке подтвердил заведующий отделом внешней политики администрации киргизского президента Муратбек Азымбакиев.

Ожидается, что Жапаров приедет в Россию 20–21 февраля и проведет встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Но это не все планы. Лидер Киргизии примет участие в церемонии открытия международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в Казани.

«На полях мероприятия пройдут двусторонние встречи президента Кыргызстана Садыра Жапарова с президентом России Владимиром Путиным и главой республики Татарстан Рустамом Миннихановым. В ходе встреч стороны обсудят актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и инвестиционной сферах», — уточнил Азымбакиев.

«Игры будущего» — первый в мировой практике грандиозный международный турнир в концепции фиджитал. Это слияние спорта традиционного и цифровых технологий. Соревнования пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В турнире сразятся две тысячи спортсменов из 100 государств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин приезжал в Челябинск, где в рамках рабочего визита посетил Завод роботов Челябинского кузнечно-прессового завода.