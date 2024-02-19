«Под вопросом»: сможет ли Андрей Губин вернуться на сцену после болезни

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 64 0

Продюсер Рудченко: Губин обретет былой успех, если решит проблемы со здоровьем

«Под вопросом»: сможет ли Андрей Губин вернуться на сцену после болезни

Фото: Елизавета Клементьева / ТАСС

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По словам продюсера, артист еще сможет собирать полные залы — остается лишь решить вопрос со здоровьем.

Продюсер Павел Рудченко заявил, что исполнитель хита «Ночь» Андрей Губин, планирующий триумфальное возвращение на сцену, определенно повторит успехи прошлых лет, а возможно и превзойдет их. Об этом эксперт рассказал в беседе с NEWS.ru.

По словам музыкального критика, если певец сможет решить все проблемы со здоровьем и вновь вернется под блеск софитов, то обязательно соберет своих поклонников на мероприятиях, которые в настоящее время пользуются огромной популярностью. Знаменитость «попадет в топовую „обойму“ звезд двухтысячных», заверил Рудченко.

«С успехом он может выступать на сборных концертах, например. Дискотеки 2000-х сейчас пользуются огромной популярностью. Так, Губин может кататься по всей стране», — сказал Рудченко.

Кроме того, специалист отметил, что здоровье артиста действительно стоит «под вопросом», поэтому аудитории певца пока радоваться не стоит. Дело в том, что на протяжении длительного времени Андрей Губин продолжает бороться с неврологическим заболеванием. Из-за недуга музыкант не только не способен выступать — ему тяжело даже разговаривать.

Стоит отметить, что ранее исполнитель уже делал заявления по поводу возращения на сцену, однако не предпринимал для этого никаких действий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Андрей Губин сообщил о новых симптомах тяжелой болезни.

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