Новый отмененный концерт: выступление «Би-2» в Турции не состоится

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 42 0

В Турции отменили четырехдневный концерт «Би-2» в Кемере

Новый отмененный концерт: выступление «Би-2» в Турции не состоится

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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Об отмене «Каникул с Би-2» сообщил сам основатель группы.

Концерт группы «Би-2» был отменен в городе Кемер в Турции. Об этом в своем личном блоге сообщил основатель коллектива Лева* (настоящее имя Егор Бортник — Прим. ред.).

Выступление артистов должно было состояться в рамках четырехдневного музыкального фестиваля группы, который продлился бы с 24 по 28 апреля.

Местом проведения был выбран пятизвездочный отель Marti Myra, а в качестве ведущих приглашены актеры Алекс Дубас и Максим Виторган. Билеты с проживанием составляли от 289 до 379 тысяч рублей на все четыре дня.

Музыкант не уточнил, по какой причине выступление было отменено. На официальном сайте билеты приобрести все еще возможно.

После обострения ситуации в Таиланде, артисты отправились в Израиль, затем в Испанию. Сейчас коллектив «Би-2» работает над созданием новых песен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что журналистов из России отказались пускать на пресс-конференцию «Би-2» в Израиле.

* — признан иноагентом в России.

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