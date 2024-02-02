«Боятся разоблачения»: журналистов из России отказались пускать на пресс-конференцию «Би-2» в Израиле

Что по этому поводу сказали в российском МИД?

Российских аккредитованных журналистов не пустили на пресс-конференцию группы «Би-2» в Израиле. Об этом сообщил МИД России в Telegram-канале.

«Это свидетельствует о том, что устроители такого шоу боятся разоблачения. С пониманием относимся к попыткам израильских дипломатов продемонстрировать возможности по освобождению если не заложников, то музыкантов», — указали в дипведомстве.

МИД также обратил внимание и на распространившуюся в интернете дезинформацию о ситуации с задержанием участников коллектива. Так, появлялись новости «то российские дипломаты виноваты в аресте группы, то обвиняются в «бездействии».

«Вероятно, гораздо проще искать очередную „мифическую руку Кремля“, нежели признать, что нарушил закон», — отметили в министерстве.

Ситуация вокруг музыкантов стала разворачиваться в конце января. Они были задержаны на Пхукете 25-го числа после проведения концерта без разрешения на работу.

Все это время они ожидали депортации из страны. Коллектив оштрафовали и предписали покинуть Таиланд в кратчайшие сроки.

И 2 февраля артисты прилетели в Израиль. Прямо в аэропорту Тель-Авива солист группы «Би-2» Лева* (Егор Бортник*) заявил, что никогда больше не вернется в Россию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лева* и Шура «Би-2» дали большое интервью после депортации.

* — признан иноагентом в России.