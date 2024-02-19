Путин поручил проработать меры социальной поддержки многодетным отцам

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 54 0

Доклад по этой теме президент ждет от кабмина до 31 марта текущего года.

Путин поручил проработать меры социальной поддержки многодетным отцам

Фото: www.globallookpress.com / John Rowley

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Президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать меры социальной поддержки многодетным отцам. Об этом 19 февраля сообщается на сайте Кремля.

Соответствующее поручение дано правительству по итогам рабочей поездки главы государства в Чукотский автономный округ и Хабаровский край 10–11 января 2024 года. Доклад по этой теме президент ждет до 31 марта текущего года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что многодетным семьям могут разрешить бесплатную парковку. По словам авторов инициативы, подобная практика уже есть в некоторых регионах, теперь же ее хотят расширить на всю страну.

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