Путин назвал таяние вечной мерзлоты вызовом для регионов России

Таяние вечной мерзлоты имеет серьезные последствия для ряда российских регионов. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании восьмого саммита Форума стран — экспортеров газа.

Глава государства отметил, что Россия уже ощущает на себе последствия климатических изменений, поскольку процессы глобального потепления особенно интенсивно происходят в Арктике.

«Что касается изменений климатического характера, то Россия это чувствует на себе, может быть, в первую очередь, потому что наибольшими темпами процесс глобального потепления проходит в Арктике», — сказал Путин.

Президент напомнил, что значительная часть территории страны относится к северным районам, а многие из них находятся в зоне вечной мерзлоты.

«Но ничего вечного, как известно, не бывает. Вот мы сейчас наблюдаем там процессы таяния этой вечной мерзлоты», — отметил он.

По словам Путина, происходящее уже создает серьезные последствия для целого ряда регионов России. Президент подчеркнул готовность объединять усилия для того, чтобы реагировать на возникающие климатические вызовы.

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