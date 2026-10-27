Путин назвал таяние вечной мерзлоты вызовом для регионов России

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 25 0

По словам президента, последствия климатических изменений особенно заметны в Арктике и северных территориях страны.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Ковалев; 5-tv.ru

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Таяние вечной мерзлоты имеет серьезные последствия для ряда российских регионов. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании восьмого саммита Форума стран — экспортеров газа.

Глава государства отметил, что Россия уже ощущает на себе последствия климатических изменений, поскольку процессы глобального потепления особенно интенсивно происходят в Арктике.

«Что касается изменений климатического характера, то Россия это чувствует на себе, может быть, в первую очередь, потому что наибольшими темпами процесс глобального потепления проходит в Арктике», — сказал Путин.

Президент напомнил, что значительная часть территории страны относится к северным районам, а многие из них находятся в зоне вечной мерзлоты.

«Но ничего вечного, как известно, не бывает. Вот мы сейчас наблюдаем там процессы таяния этой вечной мерзлоты», — отметил он.

По словам Путина, происходящее уже создает серьезные последствия для целого ряда регионов России. Президент подчеркнул готовность объединять усилия для того, чтобы реагировать на возникающие климатические вызовы.

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Путин назвал таяние вечной мерзлоты вызовом для регионов России

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