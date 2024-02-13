Новое преимущество: многодетным семьям могут разрешить бесплатную парковку
Многодетным семьям в России могут разрешить бесплатную парковку
Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru
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Соответствующий законопроект собираются внести в Госдуму.
Многодетные семьи в России могут получить право на бесплатную парковку. Как выяснили «Известия», соответствующий законопроект сегодня внесут в нижнюю палату парламента.
По словам авторов, подобная практика уже есть в некоторых регионах, теперь же ее хотят расширить на всю страну. Все дело в том, что отдельных парковочных мест для таких семей не существует. И им приходится искать бесплатную стоянку вдали от нужного места — например, торгового центра или больницы. А потом идти пешком, что не очень удобно с детьми.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, закрепляющий единый федеральный статус многодетной семьи. Он включает льготы и механизмы поддержки людям этой категории.
Согласно положениям документа, многодетная семья — это семья, имеющая трех и более детей. Меры соцподдержки таким семьям будут предоставлять до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или 23 лет при получении им образование в организации на очной форме обучения.
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