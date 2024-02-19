Умер заслуженный артист России Леопольд Гершкович

Заслуженный артист России, дирижер Леопольд Гершкович скончался на 89-м году жизни, чуть-чуть не дожив до своего юбилея, сообщает Детский музыкальный театр имени Н. И. Сац в своем Telegram-канале.

Коллеги тепло отзываются о Гершковиче, называют его выдающимся культурным деятелем.

«С душевной болью и глубоким прискорбием сообщаем о кончине заслуженного артиста России, заслуженного деятеля искусств России Леопольда Абрамовича Гершковича, одного из корифеев российского музыкального театра для детей, стоявшего у истоков становления и развития нашего Детского музыкального театра», — сообщила пресс-служба театра.

О месте прощания пока не сообщалось, но вскоре информация должна появиться. Причина смерти также не уточняется.

Артист учился в Московской консерватории имени Чайковского. Работал главным дирижером Московской гастрольной оперы Росконцерта. И больше полувека проработал в театре имени Сац.

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