Раздетый, грязный и напуганный: что известно о найденном в подъезде ребенке

Эфирная новость 8 0

Голого ребенка нашли в подъезде многоэтажки в Петербурге

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Мальчика обнаружили на лестничной площадке жильцы многоэтажки в Петербурге. Куда подевались его родители и какая судьба ждет малыша дальше?

Полиция Петербурга выясняет подробности истории, которая подняла на уши всех жителей многоэтажки в Петербурге. Там несколько часов пытались найти родителей пятилетнего ребенка, который оказался в подъезде один, и без одежды.

У мальчика особенности в развитии, поэтому сам он не мог ничего рассказать. Позже нашлась мама. Оказалось, что она вышла в аптеку, а малыша оставила с няней, которая в итоге уснула. Что произошло дальне — узнала корреспондент «Известий» Диана Чуприна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Новосибирске нашли на улице завернутого в пакет младенца. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

-14° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
92.41
-0.14 99.49
0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:19
Раздетый, грязный и напуганный: что известно о найденном в подъезде ребенке
1:56
«В трусы мне не лезут»: Бородина объяснила, почему скрывает своего возлюбленного
1:38
Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства
1:24
Фуры с военной техникой для Украины застряли на границе с Польшей из-за блокады
1:22
В США назвали успех ВС РФ в Авдеевке поворотным моментом в конфликте
1:10
Форум «Сильные идеи для нового времени» стартовал в Москве

Сейчас читают

«13 недругов Израиля»: про двойные стандарты в футболе и канадский демарш в «фигурке»
Перепуганная Бородина не может спать из-за происков изверга
«Моментально могу переиграть»: Барановская рассказала, как подбирает одежду
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок