Обряд по переселению: как забрать домового при переезде в новую квартиру

Если в старом жилище семья жила дружно, не бедствовала и не болела, то при переезде в новую квартиру важно забрать с собой домового. Ведь он сохраняет благополучие и защищает дом. О том, как это сделать, рассказал портал Rsute.ru.

Для начала необходимо угостить домового хлебом с солью, а также произнести приглашение переехать в другое место. Дальше следует предложить ему запрыгнуть в мешок с угольком, который затем важно взять с собой. Следующий пункт — накормить и приласкать кота. Его своего нет, то можно чужого. Главное того, кто придет в гости в новую квартиру.

Далее следует организовать комфортабельную доставку. Для этого важно подготовить уютное место для домового в коробке и произнести приветствие перед отправлением. Не стоит забывать и о тапочках. Возьмите их с собой и двигайте ими по дому, тем самым приглашая домового следовать за вами. Заключительным действием будет расстелить полотенце и попросить домового отправиться, и оставить угощения в знак благодарности.

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