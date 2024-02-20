На Украине сообщили о подрыве машины члена «Правого сектора»*

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Евгения Романова
Евгения Романова 64 0

Под Одессой взорвали авто с членом «Правого сектора»* Кручининым

На Украине сообщили о подрыве машины члена «Правого сектора»*

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Возбуждено уголовное дело по статье о покушении.

В селе Гвардейском Одесской области взорвался автомобиль, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей, мужчину и женщину госпитализировали с многочисленными травмами. Как утверждает издание «Страна.ua», это были член радикальной экстремистской группировки «Правый сектор»* Альберт Кручинин и его жена.

Теперь возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны РФ рассказали, как боевики пытались отравить главу ЛНР Леонида Пасечника. И это не единичный случай применения киевским режимом химического оружия.

* — запрещенная в России экстремистская и террористическая организация

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