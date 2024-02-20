Благотворительные продукты: магазинам разрешат передавать на фудшеринг 1% товаров

Речь идет о еде с истекающим сроком годности.

В России торговым сетям разрешат бесплатно раздавать только 1% всех продуктов. Именно такой объем можно будет освободить от НДС в рамках благотворительности. Речь идет о товарах с истекающим сроком годности.

Как узнали «Известия», это восемь категорий продуктов. В их числе: свежие овощи и фрукты, мучные изделия, чай и кофе. Мясо и яйца в этот список не попали.

Ежегодно в России выбрасывают более 17 миллионов тонн продуктов на почти 500 миллиардов рублей. Это около 3% от оборота всей розницы.

Ранее 5-tv.ru писал, что жители крупных городов выбрасывают до 40% продуктов в мусорку. Что ждет человечество, если люди не перейдут к культуре осознанного потребления?