Западу нужно сделать приоритетным вопрос диалога.

Американский бизнесмен Илон Маск выступил за прекращение финансирования Украины и начало мирных переговоров по конфликту. Свое мнение он высказал на странице в соцсети X.

В частности, Маск отреагировал на пост миллиардера Дэвида Сакса и других пользователей соцсети. В публикациях говорится о том, что киевский режим готов пойти на все ради 61 миллиарда долларов от США. Пользователи также высказались о необходимости сделать приоритетным вопрос переговоров по урегулированию конфликта, а вместе с тем перестать выделять деньги Украине.

«Да», — написал в комментариях Маск.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Однако в последнее время с поддержкой Киева возникают трудности.

Сегодня все задаются вопросом о том, когда же закончится конфликт Украины и России. Причем варианты ответа на него разные. Так, например, западные чиновники полагают, что конфликт может затянуться на пять лет. При этом глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал 2024 год решающим в ситуации на Украине. По его словам, президент Украины знает, как добиться победы Киева. Во Франции, к слову, тоже поставили на текущий 2024-й, но считают, что конфликт завершится в пользу России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Маск отреагировал на освобождение Авдеевки. О взятии города в ДНР стало известно в субботу, 17 февраля. Белый дом агрессивно отнесся к этой новости, а Зеленский начал оправдываться.