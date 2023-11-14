«Зеленский знает»: в Киеве заявили о переломном моменте в зоне конфликта

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Евгения Романова
Евгения Романова 456 0

Глава офиса Зеленского Ермак назвал 2024 год решающим в конфликте на Украине

«Зеленский знает»: в Киеве заявили о переломном моменте в зоне конфликта

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Тема:
Спецоперация

На какие жертвы глава Украины Владимир Зеленский попросит США пойти для этого?

В зоне проведения Россией спецоперации на Украине вскоре наступит переломный момент, а наступающий год и вовсе станет решающим. Об этом заявил глава офиса президента Незалежной Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Приближается переломный момент… Следующий год будет решающим», — приводит его слова Bloomberg.

По словам Ермака, страны коллективного Запада должны отправить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) до наступления зимы. Он также подчеркнул, что «Зеленский знает», как добиться победы в конфликте с Россией.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Еще 15 октября президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Глава государства отметил, что киевский режим еще готовит новые операции на отдельных участках фронта, но о них известно руководству РФ, принимаются соответствующие меры. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя назвал контрнаступление завершенным, и армия РФ ведет активные боевые действия по всему фронту.

Ранее 5-tv.ru писал, что в НАТО признали реальное положение дел в конфликте на Украине.

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