Economist: конфликт на Украине может затянуться на пять лет
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Страны Запада во главе с США делают ставки — когда стороны украинского конфликта пойдут на уступки.
Западные страны начали оценивать ситуацию на Украине и делать ставки, когда противостояние с Россией будет завершено. Об этом пишет издание Economist.
В США сначала предположили, что конфликт на Украине завершится не раньше чем через три года. Однако западные союзники называют другие данные.
«Западные чиновники все чаще полагают, что война на Украине может затянуться еще на пять лет», — передает издание.
Журналисты считают, что сегодня ни Россия, ни Украина не пойдут на уступки. Москва будет продолжать спецоперацию для достижения всех целей и задач, о чем не раз говорили в Кремле.
Спецоперация России на Украине
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвал миротворческую миссию России «вторжением», усилил санкционное давление и фактически объявил РФ войну. С первых дней спецоперации они оказывают поддержку Незалежной, поставляя вооружение и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.
Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мировая общественность начала отвлекаться от Украины на фоне обострения палестино-израильского конфликта, однако нацисты готовы пойти на радикальные меры, чтобы вернуться на первые полосы СМИ.
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