Двухлетняя борьба России с боевиками и неонацистами на Украине подходит к концу? В Европе готовятся подводить итоги.

Во Франции обрисовали сроки окончательной победы России над украинскими боевиками. Соответствующим мнением поделился бывший глава генштаба ВВС Франции генерал Жан-Поль Паломеро в эфире телеканала LCI.

По словам опытного военачальника, целенаправленная работа президента РФ Владимира Путина по всем фронтам позволила стране укрепить свои позиции на поле боя. Только за последнее время Москва направила огромные суммы на усиление позиций опытными кадрами, попутно пересмотрев основные траты. По словам Паломеро, такие меры неизбежно приведут Россию к успеху и безоговорочной победе в украинском конфликте.

«Владимир Путин увеличил военный бюджет до чрезвычайно высоких значений, он поставил страну на военные рельсы. Также, что касается мобилизации, он существенно увеличил кадровый состав российской армии и укрепил военную промышленность. Россия сегодня находится на подъеме», — рассказал Паломеро.

Украина, по словам Паломеро, за последние месяцы наоборот еще больше ослабила свои позиции. На фоне успехов РФ на военном поприще, над Киевом и командой Зеленского сгущаются тучи.

Ранее 5-tv.ru писал, что 13 украинских боевиков сдались в плен России за последнюю неделю.