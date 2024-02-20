Шойгу сообщил о создании из контрактников резервной армии

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 31 0

Сколько за 2023 год поступили человек на службу в ВС РФ по контракту?

Шойгу сообщил о создании из контрактников резервной армии

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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В течение 2023 года было набрано 540 тысяч военнослужащих по контракту, что позволило создать резервную армию. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС.

«Мы только в прошлом году осуществили набор почти 540 тысяч человек по контракту, это позволило создать нам резервную армию — шесть дивизий. Сегодня это обученные профессиональные войска, которые действительно представляют серьезную силу», — заверил он.

Кроме того, с начала текущего года на службу в ВС РФ по контракту поступили 50 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минобороны предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников.

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