Шойгу сообщил о создании из контрактников резервной армии

В течение 2023 года было набрано 540 тысяч военнослужащих по контракту, что позволило создать резервную армию. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС.

«Мы только в прошлом году осуществили набор почти 540 тысяч человек по контракту, это позволило создать нам резервную армию — шесть дивизий. Сегодня это обученные профессиональные войска, которые действительно представляют серьезную силу», — заверил он.

Кроме того, с начала текущего года на службу в ВС РФ по контракту поступили 50 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минобороны предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников.