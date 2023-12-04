Минобороны предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 93 0

Как отметили в ведомстве, проект будет распространяться на граждан при постановке на воинский учет, призыве на военную службу и поступлении на военную службу по контракту.

Минобороны предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников

Фото: © РИА Новости / Кирилл Брага

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Тема:
Спецоперация

Минобороны РФ разработало проект, который вносит изменения в требования к состоянию здоровья призывников, контрактников и мобилизационного резерва. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Так, в проекте отмечено, что изменения необходимы для того, чтобы усовершенствовать организацию проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы, в том числе с учетом опыта специальной военной операции.

Изменения будут распространяться на граждан при постановке на воинский учет, призыве и поступлении на военную службу по контракту, а также на граждан, поступающих в мобилизационный резерв и призываемых на военные сборы.

Планируется, что проект вступит в силу с декабря следующего года.

К слову, со следующего года верхняя граница призывного возраста увеличится до 30 лет. Закон об этом президент России Владимир Путин принял в августе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что призывникам будет запрещено выезжать из России со дня, когда повестка размещена в соответствующем реестре.

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