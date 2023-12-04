Минобороны предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников

Как отметили в ведомстве, проект будет распространяться на граждан при постановке на воинский учет, призыве на военную службу и поступлении на военную службу по контракту.
Фото: © РИА Новости / Кирилл Брага
Минобороны РФ разработало проект, который вносит изменения в требования к состоянию здоровья призывников, контрактников и мобилизационного резерва. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Так, в проекте отмечено, что изменения необходимы для того, чтобы усовершенствовать организацию проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы, в том числе с учетом опыта специальной военной операции.
Изменения будут распространяться на граждан при постановке на воинский учет, призыве и поступлении на военную службу по контракту, а также на граждан, поступающих в мобилизационный резерв и призываемых на военные сборы.
Планируется, что проект вступит в силу с декабря следующего года.
К слову, со следующего года верхняя граница призывного возраста увеличится до 30 лет. Закон об этом президент России Владимир Путин принял в августе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что призывникам будет запрещено выезжать из России со дня, когда повестка размещена в соответствующем реестре.
- 4 дек
- «Горькое разочарование»: почему на Западе перестали верить в победу Украины
- 3 дек
- Украина начала «мобилизацию» кошек
- 3 дек
- Зимнее меню: чем кормят российских бойцов в зоне спецоперации
- 3 дек
- Учите историю: кто и на что должен пойти ради мира в Донбассе
- 3 дек
- «Безопасность и благополучие народа»: о чем говорил Путин на Всемирном русском соборе
- 3 дек
- Наступают не только ВС РФ, но и мыши: почему ВСУ переходят в оборону
- 3 дек
- Не один Джонсон: кто на Западе приложил руку к срыву переговоров РФ и Украины
- 3 дек
- Армия России расширяет зоны контроля на всех направлениях СВО: что происходит на фронте
- 2 дек
- В США рассказали о больших потерях ВСУ из-за двойных ракетных ударов ВС РФ
- 2 дек
- Герой клипа группы «Грибы» из Коми погиб в зоне спецоперации
Читайте также
86%
1.18 97.91
1.03
Нашли ошибку?