Действия Киева за последние годы привели к тому, что Украина как государство уже практически перестала являться государством. Такое мнение выразил оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Украина, независимая, суверенная, которой она была, сегодня не является ни суверенной, ни независимой. Я вообще считаю, и у меня есть достаточно аргументов утверждать, что она потеряла свою государственность. Потому что кроме как „преступный режим Зеленского“ характеризовать ту территорию, которая называлась „Украина“, невозможно», — сказал он в интервью РИА Новости.

По словам Медведчука, независимость и суверенитет не относятся к Украине с 2014 года, когда в стране произошел госпереворот. Он отметил, что в стране при президенте Владимире Зеленском только за инакомыслие было возбуждено более 25 тысяч уголовных дел. Это испытал Медведчук и на себе. На Украине его обвинили в госизмене и содействии терроризму. В 2022 году он был передан российской стороне в результате обмена пленными.

Госпереворот, который произошел на Украине десять лет назад, несомненно запустил цепочку необратимых событий. Однако, по словам экс-премьера страны Николая Азарова, так называемого Майдана можно было избежать. Каким образом — читайте в нашем материале.