Умер режиссер мультфильма «Очень синяя борода» Владимир Самсонов

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 7 0

Последние годы жизни кинодеятель тяжело болел и почти не выходил из дома.

Умер режиссер мультфильма «Очень синяя борода» Владимир Самсонов

Фото: Из открытых источников

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Режиссер мультфильма «Очень синяя борода» Владимир Самсонов умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

Он напомнил, что Самсонов в 80-е создавал оформление советскому телевидению, снял множество межпрограммных анимационных роликов. Кроме того, он стал первым, кто применил редкую технику — живопись на стекле.

Последние годы Самсонов сильно болел, пережил операцию по удалению опухоли, из дома почти не выходил. Капков виделся с коллегой в последний раз четыре года назад.

«Владимир Анатольевич жил в дачном поселке под Раменском, в крошечном деревянном домике. <…> Он уже никуда не выходил, даже на второй этаж не поднимался. <…> К счастью, родственники не забывали», — написал Капков в своем Telegram-канале.

Свои первые работы Самсонов снял на киностудии «Союзмультфильм». Среди них — «Старая игрушка», «В тридесятом веке» и «Мы с Джеком». Он также является автором заставки телепередачи «Спокойной ночи, малыши!».

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