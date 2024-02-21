Культура оказания помощи: в Год семьи стартовала акция «Семейный код донора»

В этом году основными элементами акции стали сердце и капля.

В Год семьи стартовала акция семейных донорских династий. Об этом рассказала начальник управления медицинского обеспечения экстремальных работ и службы крови ФМБА России Ольга Эйхлер на пресс-конференции, посвященной официальному старту Всероссийской акции «Семейный код донора». Инициатором проекта стал Национальный фонд развития здравоохранения.

«Замысел акции состоит в том, чтобы повысить уровень населения, информированности о донорстве. Планируем, что акция будет способствовать продвижению донорства как семейной традиции», — отмечает Ольга Эйхлер.

© РИА Новости /Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Проект подчеркивает важность семьи в формирования культуры оказания помощи, заботы и поддержки, напрямую связанных с безвозмездным донорством. Одна из главных задач акции — поощрение донорских династий, а также создание комфортных условий в учреждениях службы крови для пребывания донорских семей.

В этом году основными элементами акции стали сердце и капля. Также участников будут сопровождать такие символы как матрешка и аист, которые воплощают в себе сохранение семьи и семейных традиций.

«Семейный код донора» — это уже третий интегрированный тематический проект в развитии донорского движения в России. В 2022 году прошла первая акции «Культурный код донора», а в 2023 году — «Код донора. Наставничество».

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