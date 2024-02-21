Лукашенко прибыл в Казань по приглашению Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Казань. В российский город его пригласил лидер России Владимир Путин.

В аэропорту Лукашенко встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. Прибыл он в Казань для участия в церемонии открытия «Игр будущего».

«Игры будущего» — первый в мировой практике грандиозный международный турнир в концепции фиджитал. Это слияние спорта традиционного и цифровых технологий. Соревнования пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В турнире сразятся две тысячи спортсменов из 100 государств.

Ранее 5-tv.ru писал, что в церемонии также примет участие президент Киргизии Садыр Жопаров. В ходе визита в Казань он проведет встречу с Путиным.