Про яичницу можно забыть. Ученые раскрыли секрет идеального и полезного завтрака

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 42 0

Орехи на завтрак снижают риск развития заболеваний сердца и диабета

Про яичницу можно забыть. Ученые раскрыли секрет идеального и полезного завтрака

Фото: www.globallookpress.com / Paul Williams

Читайте нас в: Дзен Новости

Возможно, стоит пересмотреть привычный рацион.

Многие люди считают, что яичница или вареные яйца — отличный завтрак, здоровый и полезный. Но свежие результаты исследований эту информацию опровергают. Результаты исследования немецких ученых опубликованы в Еuropean Association for the Study of Diabetes (EASD).

Специалисты после длительного анализа пришли к необычному открытию: самый полезный завтрак — это орехи. Этот продукт приятен для здоровья тем, что при регулярном употреблении снижает уровень холестерина в крови.

В эксперименте участвовали две группы добровольцев. Первая группа заменила яйца на завтрак орехами, мясную составляющую — цельнозерновыми продуктами или хлопьями, а сливочное масло — оливковым. Контрольная группа изменения в завтрак не вносила. После завершения эксперимента ученые проверили показатели здоровья испытуемых и приступили к их анализу.

Из собранных данных следует, что замена 50 граммов мяса на 30 граммов цельнозерновых продуктов приводит к ощутимому снижению риска развития сердчено-сосудистых заболеваний — на треть. Оливковое масло показало менее впечатляющие результаты, снижая показатели всего на 4%. А вот отказ от яиц в пользу орехов, как выяснилось, потенциально сокращает риск развития болезней сердца и сосудов на 17%, а диабета второго типа — на 18%.

Полностью исключать яйца из рациона — бессмысленно, заключают ученые, но сбалансировать свой рацион определенно стоит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как связаны завтрак и развитие диабета.

-4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
89.12
0.17 96.77
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:45
Послушный и недорогой: ВС России начали применять аналог дрона-камикадзе «Ланцет»
8:27
Про яичницу можно забыть. Ученые раскрыли секрет идеального и полезного завтрака
8:09
В Брянской области уничтожен вражеский беспилотник
7:51
Изолировать Пригожина: певица Валерия раскрыла самые важные пункты райдера
7:35
Вкусные убийцы: какие продукты повышают риск «сосудистых катастроф»
7:17
Как написать письмо Деду Морозу, чтобы оно дошло

Сейчас читают

Легендарное возвращение: певица МакSим взорвала зал своим хитом
Строгая учительница: певица Zivert лишилась кудряшек, кардинально сменив имидж
«Перейду границу пешком»: Муцениеце о вынужденном возвращении в Латвию
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд