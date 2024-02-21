Финляндия хочет навсегда закрыть некоторые КПП на границе с Россией

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 13 0

Вопрос может решиться в ближайшее время.

Финляндия хочет навсегда закрыть некоторые КПП на границе с Россией

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Lauri Heino

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Финляндия хочет закрыть навсегда два контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Россией. Об этом сообщает телерадиокомпания Ylе.

Речь идет о временных КПП «Париккала» и «Инари» в городе Лиекса. Оба закрыты примерно на два года по разным причинам: из-за прекращения импорта древесины и санкций Евросоюза.

До недавнего времени эти пункты планировали переделать в международный автомобильный пункт пропуска, однако сейчас такое решение считают маловероятным.

Стоит отметить, что инициатива закрыть КПП навсегда, по данным СМИ, исходит от финской стороны.

«Мы поставили этот вопрос в процесс, через погранпереходы уже давно нет движения», — заявил замначальника управления пограничной службы Финляндии Марко Саарекс.

Ранее 5-tv.ru писал, что новый президент Финляндии прокомментировал контакты с Россией.

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