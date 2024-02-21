Рэпер ST рассказал подробности о съемках клипа на песню «Дай ему сил»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 8 0

Музыкант впервые представил эту песню на концерте в ЛНР для бойцов Росгвардии.

Рэпер ST рассказал подробности о съемках клипа на песню «Дай ему сил»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Рэпера ST рассказал 5-tv.ru о том, как проходили съемки клипа на песню «Дай ему сил». По его словам, видеоряд расскажет о российском солдате.

«Съемки клипа проходили в несколько этапов. В видео снимались как актеры, так и ребята, которые сейчас находятся на службе. Главная история в клипе будет развиваться вокруг нашего солдата», — сказал ST.

Музыкант отметил, что сейчас доступен видеоряд, снятый его оператором, который ездил с рэпером в Донбасс. Там артист выступил перед бойцами в зоне проведения спецоперации. ST уточнил, что этот материал был использован для видеоряда совместно с кадрами военной хроники.

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