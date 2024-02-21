Руководство Всероссийского общества глухих отправили под арест по делу о растрате

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 27 0

Руководство Всероссийского общества глухих отправили под арест

Руководство Всероссийского общества глухих отправили под арест по делу о растрате

Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Alexandra

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Глава организации и остальные фигуранты дела заключены под стражу до 8 апреля.

Мещанский суд Москвы отправил под арест президента Всероссийского общества глухих (ВОГ) Станислава Иванова по уголовному делу о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Иванов заключен под стражу до 8 апреля текущего года. По версии следствия, он вместе с соучастниками совершил растрату путем отчуждения по заведомо заниженной стоимости вверенного недвижимого имущества, которое находилось в собственности организации.

Аналогичную меру пресечения избрали и для других фигурантов дела — первого вице-президента ВОГ Евгения Безрукова, вице-президента Венеры Гаулстон, а также для бывшего вице-президента организации Вадима Иванченко.

Всероссийское общество глухих — самая многочисленная и старейшая в России общественная организация инвалидов по слуху. Она была создана в 1926 году.

О задержании руководителей Всероссийского общества глухих стало известно 20 февраля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Басманный суд Москвы продлил домашний арест бывшему замглавы Минцифры Максиму Паршину до весны 2024 года. Чиновник был задержан летом прошлого года по подозрению в коррупции.

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