В небе над Ростовской областью уничтожена вражеская ракета С-200

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 42 0

Средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно справились с задачей.

В небе над Ростовской областью уничтожена вражеская ракета С-200

Фото: © РИА Новости

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В небе над Ростовской областью уничтожена вражеская ракета С-200, запущенная киевским режимом с целью устроить теракт в РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. 

Средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно справились с задачей. Цель уничтожена. В Брянской области также был уничтожен украинский дрон.  

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