Как в итальянской кофейне: домашний рецепт ароматного капучино

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 29 0

Капучино стал самым популярным в мире кофейным напитком

Как в итальянской кофейне: домашний рецепт ароматного капучино

Фото: www.globallookpress.com / Helmut Meyer zur Capellen

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Этот рецепт отлично подойдет для тех, кто любит кофе, но не имеет дома кофемашины.

Капучино — известный во всем мире и любимый многими итальянский кофейный напиток на основе эспрессо с добавлением вспененного молока. Приготовить вкусный и качественный кофе — это, бесспорно, целое искусство.

Не во всех кофейнях и ресторанах можно встретить по-настоящему вкусный капучино. Однако, если использовать небольшие хитрости в приготовлении, то можно даже дома из обычного растворимого кофе получить достойный вариант этого прекрасного напитка. Рецептом поделился сайт utro.ru.

Для приготовления капучино в домашних условиях потребуется:

· Любой растворимый кофе — две чайной ложки

· Сахар — две чайной ложки

· Кипяток — пять чайных ложек

· Молоко — 200 миллилитров

· Блендер или миксер

Рецепт:

Смешайте кофе с сахаром, затем залейте эту смесь кипятком и взбейте ее блендером до однородной плотной консистенции. Поместите в чашку две ложки получившейся пенки и постепенно добавляйте к ней горячее молоко, аккуратно помешивая. Оставшуюся пенку выложите сверху.

Вкуснейший ароматный кофейный напиток готов! Приятного аппетита!

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Как в итальянской кофейне: домашний рецепт ароматного капучино

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