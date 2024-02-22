Как в итальянской кофейне: домашний рецепт ароматного капучино

Капучино стал самым популярным в мире кофейным напитком
Фото: www.globallookpress.com / Helmut Meyer zur Capellen
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Этот рецепт отлично подойдет для тех, кто любит кофе, но не имеет дома кофемашины.
Капучино — известный во всем мире и любимый многими итальянский кофейный напиток на основе эспрессо с добавлением вспененного молока. Приготовить вкусный и качественный кофе — это, бесспорно, целое искусство.
Не во всех кофейнях и ресторанах можно встретить по-настоящему вкусный капучино. Однако, если использовать небольшие хитрости в приготовлении, то можно даже дома из обычного растворимого кофе получить достойный вариант этого прекрасного напитка. Рецептом поделился сайт utro.ru.
Для приготовления капучино в домашних условиях потребуется:
· Любой растворимый кофе — две чайной ложки
· Сахар — две чайной ложки
· Кипяток — пять чайных ложек
· Молоко — 200 миллилитров
· Блендер или миксер
Рецепт:
Смешайте кофе с сахаром, затем залейте эту смесь кипятком и взбейте ее блендером до однородной плотной консистенции. Поместите в чашку две ложки получившейся пенки и постепенно добавляйте к ней горячее молоко, аккуратно помешивая. Оставшуюся пенку выложите сверху.
Вкуснейший ароматный кофейный напиток готов! Приятного аппетита!
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