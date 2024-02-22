Суд вынес приговор бывшему футболисту «Барселоны» Алвесу

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 26 0

Бывший футболист «Барселоны» Алвес приговорен к 4,5 годам за изнасилование

Суд вынес приговор бывшему футболисту «Барселоны» Алвесу

Фото: www.globallookpress.com / Joel Marklund

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Экс-игрок сборной Бразилии обвинялся в изнасиловании.

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес приговорен к четырем с половиной годам тюрьмы по делу об изнасиловании. Как сообщает издание La Vanguardia, спортсмен так и не признал свою вину.

В январе прошлого года в полицию обратилась 23-летняя девушка, которая обвинила футболиста в том, что он изнасиловал ее в туалете ночного клуба в Барселоне. Спустя несколько дней после полученных сведений правоохранители провели проверку и арестовали Алвеса, чуть позже ему было предъявлено обвинение.

Сам 40-летний игрок, который год ждал суда, находясь под арестом, утверждал, что половой акт был у них по обоюдному согласию. Прокуратура настаивала на девяти годах лишения свободы, адвокат потерпевшей требовал 12 лет.

На суде защита настаивала на том, что девушка в силу отсутствия опыта могла не так понять намерения Алвеса, а сам футболист был пьян и не осознавал, что следует быть «посдержаннее».

Дани Алвес — бразильский футболист, защитник сборной Бразилии, бывший игрок «Барселоны» и «Севильи». Шестикратный чемпион Испании, четырехкратный победитель Кубка и Суперкубка Испании, победитель Лиги чемпионов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что осужденный за наркотики футболист «Спартака» Промес объявлен в розыск.

-3° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
92.44
0.09 99.90
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:57
Российские артиллеристы обрушили мощь «Градов» на позиции ВСУ на правом берегу Днепра
13:39
«Благодарна всем, кто меня оскорблял»: жена Петросяна выступила с неожиданным заявлением
13:34
Российские военные освободили населенный пункт Победа в ДНР
13:25
«Огромная политическая цена»: в Европе заявили о потере веры в Украину
13:24
Курс доллара превысил 93 рубля впервые с начала февраля
13:21
Как в итальянской кофейне: домашний рецепт ароматного капучино

Сейчас читают

Стало известно меню ужина Путина и глав СНГ в Казани
Роструд объяснил должны ли работникам доплачивать за болеющих коллег
«Общение с ним — подарок судьбы»: каким Василий Лановой запомнился его коллегам
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок