Суд вынес приговор бывшему футболисту «Барселоны» Алвесу

Экс-игрок сборной Бразилии обвинялся в изнасиловании.

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес приговорен к четырем с половиной годам тюрьмы по делу об изнасиловании. Как сообщает издание La Vanguardia, спортсмен так и не признал свою вину.

В январе прошлого года в полицию обратилась 23-летняя девушка, которая обвинила футболиста в том, что он изнасиловал ее в туалете ночного клуба в Барселоне. Спустя несколько дней после полученных сведений правоохранители провели проверку и арестовали Алвеса, чуть позже ему было предъявлено обвинение.

Сам 40-летний игрок, который год ждал суда, находясь под арестом, утверждал, что половой акт был у них по обоюдному согласию. Прокуратура настаивала на девяти годах лишения свободы, адвокат потерпевшей требовал 12 лет.

На суде защита настаивала на том, что девушка в силу отсутствия опыта могла не так понять намерения Алвеса, а сам футболист был пьян и не осознавал, что следует быть «посдержаннее».

Дани Алвес — бразильский футболист, защитник сборной Бразилии, бывший игрок «Барселоны» и «Севильи». Шестикратный чемпион Испании, четырехкратный победитель Кубка и Суперкубка Испании, победитель Лиги чемпионов.

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