10 лет со свержения Януковича: как всего один приказ на Майдане мог изменить будущее Украины

Весь киевский кошмар в 2014 году бог бы закончится максимум за неделю, но «сверху» решили иначе.

Сегодня дата, которую можно назвать переломной. Десять лет назад на Украине произошел государственный переворот. Верховная Рада отстранила от власти Виктора Януковича, проигнорировав Конституцию. В стране начался хаос. Все мы помним баррикады Майдана и толпы митингующих, мечтающих попасть в ЕС.

Прошло десять лет. Украина туда так и не вступила. Зарплаты и пенсии не выросли. Экономика Украины катится в пропасть. Только западные обещания так и остались обещаниями. Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь о том, как менялась власть.

Майдан фактически победил: правительство премьера Азарова ушло в отставку. Президент Янукович согласился со всем, чего требовали погромщики и националисты. Уже есть десятки жертв. А весь центр Киева — в дыму, огне и хаосе.

Бойцы спецподразделения «Беркут» до сих пор не сомневаются, что весь кошмар Майдана можно было закончить максимум за неделю. Останавливали сверху.

«Мы, можно сказать, уже вот, все — перелезли через вот эти баррикады. Нам команда — „назад“. Назад отходим, никому ни шага вперед — отходим. Они за нами гонятся, в спины нам бросают», —вспоминает Александр — ныне сотрудник ОМОНа «Авангард».

Александр в конце 2013-го вместе с луганским «Беркутом» прибыл по приказу в Киев. Главной задачей перед ними поставили — охрану администрации президента Украины. Речи о том, чтобы бороться с беспорядками, вообще не заходило. Наоборот.

«При нас кураторы были. Каждый батальон курировал какой-то человек в гражданке. Мы даже не знали, кто он такой. Какое отношение имеет к МВД или СБУ. Мы не знали. Они давали команды комбату, комбат — уже нам», —рассказывает Александр.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с «Известиями» рассказал — он сам спрашивал у главы МВД, почему «Беркут» не атакует». Потом выяснилось — команду «не усердствовать в разгроме мятежников», судя по всему, дал сам Янукович.

«Перейдены красные линии. Идет подготовка к госперевороту. Я об этом говорил на заседании правительства 21 января. После этого мне позвонил Янукович и сказал: «Ты мне срываешь мирные переговоры. Я уже почти достиг компромисса», — прокомментировал Азаров.

Владимир Олейник, бывший депутат Верховной Рады, уверяет — бойцы «Беркута» не только могли быстро навести порядок в Киеве, но и должны были сделать это. Причем по закону. И применяя оружие.

«В „Законе о милиции“ было написано так — если тебе угрожает опасность, как работнику милиции, или охраняемым лицам — гражданам, ты имеешь право, предупредив, применять оружие. На поражение. Но все те, кто был задействован для обеспечения порядка на Майдане, были без оружия», —рассказывал Олейник.

Оружия у «Беркута» так и не появилось. Янукович 22 февраля 2014 года выступил с обращением аж из Харькова. Уверяя, что все в норме и вообще — европейцы и американцы обещали помочь.

«Я не собираюсь подавать в отставку. Я законно избранный президент. Мне давали гарантии все международные посредники, с которыми я работал», —заявил Янукович.

В тот же день Верховная Рада единогласно отстранила Януковича от власти и назначила новые выборы президента, наплевав на Конституцию страны.

В следующий раз Янукович на публике появится уже в Ростове. Лидеры Майдана вообще исчезнут из информационного поля, а Украина — покатится в пучину хаоса и разрухи.

Боец луганского «Беркута» Александр вместе с товарищами приедут в Москву — поступать на службу.

«Когда мы приехали, вышли все: „Ребят, мы за вашими шагами следили. И в Интернете сидели, и телевизор смотрели. Мы за вас так переживали“. Обнимали, руки жали. Мы не ожидали, что так примут. Как всю жизнь здесь служили», — рассказывает сотрудник ОМОНа «Авангард» Александр.

Своей стране бойцы лучшего правоохранительного подразделения Украины оказались не нужны. В России, в рядах московского ОМОНа, Александр и его боевые друзья чувствуют себя, как дома и растут по службе. Но до сих пор уверены — один приказ тогда, в 2014-м, — и всего того, к чему сегодня пришла Украина, не было бы.