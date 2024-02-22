Истощают запасы энергии: на Солнце произошли две сильнейшие вспышки подряд

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 55 0

На Солнце произошли две сильнейшие вспышки за последние семь лет

Истощают запасы энергии: на Солнце произошли две сильнейшие вспышки подряд

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Подобные выбросы произошли впервые за семь лет.

Сразу две вспышки самого высокого класса Х произошли на Солнце в четверг, 22 февраля 2024 года. Информация об этом появилась на сайте Гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики.

Взрывы, выбросившие в космос крупные объемы солнечной массы, зафиксировали с разницей примерно в десять часов.

«Максимум первой зарегистрирован ночью в 02:17 по московскому времени. Второй взрыв произошел между девяти и десяти утра и продолжает развиваться по состоянию на полдень по московскому времени», — говорится в сообщении.

Исследователи отмечают, что подобные вспышки являются исключительно редкими явлениями, которые истощают запасы солнечной энергии. Впрочем, сильной геомагнитной бури, затронувшей Землю, специалисты не ожидают, однако не исключено, что край выбросы все же зацепят планету.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как скоро Солнце уничтожит Землю.

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