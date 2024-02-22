Рэпер ST рассказал об отклике бойцов РФ и их семей на песню «Дай ему сил»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 23 0

Музыкант впервые представил эту песню на концерте в ЛНР для бойцов Росгвардии.

Рэпер ST рассказал об отклике бойцов РФ и их семей на песню «Дай ему сил»

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Рэпер ST рассказал 5-tv.ru об отклике российских бойцов, которые принимают участие в спецоперации по защите Донбасса, и их семей на его трек «Дай ему сил».

«Мне очень приятно, что песня отозвалась и нашла отклик в сердцах слушателей. Я уже рассказывал, что вижу очень много видео, где наши бойцы поют песню „Дай ему сил“. Мне пишут люди, чьи родственники сейчас находятся в зоне проведения СВО, с благодарностью за песню», — сказал ST.

Он отметил, что получает множество сообщений про истории бойцов и их семьи со словами о важности подобных композиций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер ST восхитился исполнением группой «Любэ» его песни «Дай ему сил».

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