Рэпер ST рассказал об отклике бойцов РФ и их семей на песню «Дай ему сил»

Рэпер ST рассказал 5-tv.ru об отклике российских бойцов, которые принимают участие в спецоперации по защите Донбасса, и их семей на его трек «Дай ему сил».

«Мне очень приятно, что песня отозвалась и нашла отклик в сердцах слушателей. Я уже рассказывал, что вижу очень много видео, где наши бойцы поют песню „Дай ему сил“. Мне пишут люди, чьи родственники сейчас находятся в зоне проведения СВО, с благодарностью за песню», — сказал ST.

Он отметил, что получает множество сообщений про истории бойцов и их семьи со словами о важности подобных композиций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер ST восхитился исполнением группой «Любэ» его песни «Дай ему сил».