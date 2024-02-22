Великобритания объявила о санкциях в отношении России и Белоруссии

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 61 0

Российская экономика, как подчеркивали власти и эксперты, выдержала удар западных ограничений и продолжает расти.

Великобритания объявила о санкциях в отношении России и Белоруссии

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

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Великобритания ввела против России и Белоруссии очередные санкции. Информация об этом следует из официального документа британского правительства, размещенного на сайте.

Ограничения затронули двух лиц Белоруссии и 50 из России. В частности, санкции введены в отношении производителей боеприпасов, компаний по производству электроники, торговле алмазами и нефтью.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. США, страны ЕС и НАТО вместе с Украиной решили, что миротворческая миссия якобы является вторжением. Однако главные цели СВО — демилитаризация и денацификация киевского режима.

При этом Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страны Евросоюза начали обсуждать 14-й пакет санкций в отношении России, еще не приведя в действие прошлый.

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