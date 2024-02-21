СМИ узнали об обсуждениях 14-го пакета санкций Евросоюза против России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 35 0

Евросоюз уже начал обсуждение 14-го пакета санкций против России

СМИ узнали об обсуждениях 14-го пакета санкций Евросоюза против России

Фото: www.globallookpress.com / Frank Röder / CHROMORANGE

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Тем временем Запад еще не привел в действие прошлый набор рестрикций.

Страны Евросоюза начали обсуждать 14-й пакет санкций в отношении России, еще не приведя в действие прошлый. Об этом пишет портал EUObserver со ссылкой на источники.

По информации СМИ, в Евросоюзе уже идут такие обсуждения. Якобы планируется внести в новый пакет экономические меры, ранее непринятые.

В среду, 21 февраля, стало известно о том, что послы стран Евросоюза согласовали 13-й пакет антироссийских санкций. По данным СМИ, под ограничения подпадут около 200 физических и юридических лиц России. Однако, как заявляли журналисты, в новый пакет санкций не вошли дополнительные отраслевые меры.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. США, страны ЕС и НАТО вместе с Украиной решили, что миротворческая миссия якобы является вторжением. Однако главные цели СВО — демилитаризация и денацификация киевского режима.

При этом Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США намерены ввести новые санкции против России 23 февраля.

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