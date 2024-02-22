«Укрепление рубля»: какие последствия могут быть из-за роста курса евро

Спрос на российскую валюту восстановится в ближайшие время.

Курс евро перевалил за 100 рублей. Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков рассказал сайту 5-tv.ru, с чем связано такое явление и какие последствия оно может повлечь за собой.

Специалист признал, что курс российского рубля немного ослабел. Это связанно с некой нервозностью на рынке. Однако, по мнению эксперта, это излишне. Российский рубль ослабел из-за анонсирования 13 пакета санкций и разработки 14. В такие моменты валютные спекулянты играют на ослабление рубля. Но эксперта заверил, что это не принесет им особого успеха.

«Российский рубль, в общем-то, остается достаточно стабильным. Рост российской экономики обеспечивает стабильность курса. В 2024 году я ожидаю укрепление российского рубля против ведущих мировых валют. Ослабление и рост курса евро и доллара, которые мы сегодня наблюдаем на валютном рынке, это не более чем временное явление», — сказал Чирков.

Он отметил, что действий Центрального банка России и других органов вполне достаточно для стабилизации рубля и его роста против ведущих мировых валют. Поэтому никаких дополнительных мер принимать не нужно.

«В принципе, российский рубль колеблется по отношению к доллару и евро в последние месяцы и годы. На самом деле сопоставимо с теми заливаниями, которые имеют доллар и евро между собой. Это может быть чуть больше, чуть меньше, но в принципе диапазон колебания сопоставим. Поэтому никаких опасностей это не представляет», — сказал специалист.

Спрос на рубль восстановится в ближайшее время благодаря российскому экспорту, а также другим участникам рынка.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov; Личный архив Алексея Зубец; 5-tv.ru

Директор института социально-экономических исследований университета при правительстве РФ Алексей Зубец предполагает два варианта развития событий.

«Что касается валюты, значит, до сегодняшнего дня идут дебаты между правительством Центробанком и Думой, относительно того, надо ли продлевать все меры по обязательной валютной выручке, которые были введены Путиным, которые должны закончиться в марте или апреле. А если механизм валютной выручки будет отменен, это значит, что доллар и евро сильно подорожают. Ну просто потому, что прекратится приток валюты на российский рынок», — объяснил специалист.

Сейчас на рынке ожидается, что произойдет сильное подорожание доллара и евро. Эксперт отметил, что многое зависит от российского экспорта. Если произойдет рецессия, то спрос на нефть может упасть, а иностранная валюта вырастит в цене.

«Опять же, два варианта. Пессимистический, когда у нас, если у нас не будет продления обязательных валют, продажи валютной выручки, одновременно с этим начнется экономический кризис в Европе и Америке. Ну, к концу этого года, мы можем вполне увидеть конкурс на уровне 115. 95 где-то это оптимистический вариант, 85-95», — заявил эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что курс евро поднялся выше 100 рублей.