Рэпер ST поделился своими творческими планами на будущее

Рэпер ST рассказал 5-tv.ru, что у него еще есть смыслы, которыми он хотел бы поделиться в своем творчестве.

«Песня „Дай ему сил“ родилась у меня после одной из поездок в Донбасс. Слова вынашивались в голове и потом стали песней. У меня есть еще смыслы, которыми я хочу поделиться и обязательно сделаю это», — рассказал он.

Кроме того, он отметил, что будет рад, если и другие популярные артисты начнут писать песни, посвященные бойцам, защищающим Родину.