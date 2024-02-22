Рэпер ST поделился своими творческими планами на будущее

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 15 0

Музыкант впервые представил песню «Дай ему сил» на концерте в ЛНР для бойцов Росгвардии.

Рэпер ST поделился своими творческими планами на будущее

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Рэпер ST рассказал 5-tv.ru, что у него еще есть смыслы, которыми он хотел бы поделиться в своем творчестве.

«Песня „Дай ему сил“ родилась у меня после одной из поездок в Донбасс. Слова вынашивались в голове и потом стали песней. У меня есть еще смыслы, которыми я хочу поделиться и обязательно сделаю это», — рассказал он.

Кроме того, он отметил, что будет рад, если и другие популярные артисты начнут писать песни, посвященные бойцам, защищающим Родину.

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