Музыкант ST впервые исполнил песню «Дай ему сил» вживую в прямом эфире радио

Рэпер ST (настоящее имя Александр Степанов) принял участие в эфире шоу на «Авторадио», в ходе которого впервые исполнил свою новую песню «Дай ему сил» вживую.

Также исполнитель поделился эмоциями от исполнения этой композиции группой «Любэ».

«Мчался домой, чтобы с хорошим звуком послушать. Это ни с чем несравнимое чувство гордости и радости. Мне лестно, что „Любэ“ решили сделать свою версию», — отметил Степанов.

Кроме того, исполнитель рассказал о предстоящем акустическом концерте в клубе «16 Тонн». Мероприятие состоится уже 6 апреля.

«На концерте мы будем играть как полюбившиеся хиты в акустической аранжировке, так и совершенно новые интерпретации. Будем читать стихи, будут интересные гости», — рассказал рэпер.

До этого, 6 февраля, Степанов провел полевой концерт для бойцов Росгвардии в Луганской Народной Республике. Там он исполнил не только свои уже известные композиции, но и впервые представил военнослужащим новую песню «Дай ему сил». Она уже стала фронтовой, участники спецоперации поют ее под гитару и делают каверы.