Умерла актриса из «Графа Монте-Кристо» и «Отверженных» Мишлин Прель

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 16 0

Звезде французского кино был 101 год.

Умерла актриса из «Графа Монте-Кристо» и «Отверженных» Мишлин Прель

Фото: Кадр из к/ф «Вилла Боргезе», реж. Джанни Франчолини, Витторио Де Сика, 1953 г.

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Легенда французского кино Мишлин Прель умерла в возрасте 101 год. Зять артистки сообщил, что она мирно скончалась в Национальном доме художников в Ножан-сюр-Марне. О печальной новости написало издание Le Figaro.

Старейшая французская актриса театра и кино покорила мир своим появлением в кино еще в 1937 году. Прославил ее режиссер Клод Отан-Лара, который пригласил Мишлин в фильм «Дьявол во плоти». Начинающая актриса сыграла трагическую роль героини, которую предали. Кинокартина имела международный успех и открыла юной Мишлин дорогу в мир телевидения.

Актриса была эталоном французской элегантности. Она снялась во множестве фильмов. Самые популярные из них: «Дама с камелиями» (1953), «Наполеон» (1954), «Кристина» (1958), «Я хочу домой» (1989), «Фанфан — аромат любви» (1993), «Отверженные» (1995), «Граф Монте-Кристо» (1998).

Французская красавица замужем была один раз. Ее избранником стал американский актер, режиссер и музыкант Уильям Маршалл. У пары был единственный ребенок — дочь Тони. Брак был недолгим и несчастливым. Дочь пошла по стопам матери. Тони больше известна как режиссер, чем актриса. Мишлин пережила свою дочь, Тони скончалась в 2020 году.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что экс-тренер ЦСКА Артур Жорже умер на 79-м году жизни.

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