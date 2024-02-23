Зеленский анонсировал новое контрнаступление ВСУ

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 8 0

Глава киевского режима слепо верит в очередные тщеславные планы своей армии.

Зеленский анонсировал новое контрнаступление ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что ВСУ готовятся к новому контрнаступлению. Об этом глава киевского режима рассказал в беседе с ведущим телеканала Fox News.

Зеленский дал интервью американскому телеканалу на фоне поступающих с фронта сообщений о продолжающемся отступлении и колоссальной нехватке боеприпасов у ВСУ. Однако, по его словам, новое контрнаступление обязательно будет успешным, которое станет настоящим сюрпризом для России.

«Чтобы продолжить нашу историю в Черном море, мы это сделаем. Тезисно: юг очень важен. <…> защитить восток», — сказал Зеленский.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Тогда к Москве с просьбой о помощи обратились власти ДНР и ЛНР, которые подвергались постоянным обстрелам со стороны националистов. Президент страны Владимир Путин отмечал, что главными задачами спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы теснят позиции ВСУ в районе села Приютное в Запорожской области.

Тема:
Спецоперация
23 февр
Байден: США вводят более 500 санкций против России
23 февр
«У нас закончатся люди»: ВСУ пожаловались на свое катастрофическое положение на фронте
23 февр
Минобороны: ВС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8
23 февр
Первые жители Авдеевки получили российские паспорта
23 февр
Удачный маневр: российские бойцы «обыграли» украинский дрон-камикадзе
23 февр
Зеленский отказался от заключения новых соглашений, подобных минским
23 февр
На передовой — танкисты! Лучшее видео из зоны СВО за день
23 февр
ВС РФ уничтожили редкую бронемашину США Assault Breacher под Авдеевкой
23 февр
ВС РФ ликвидировали колумбийских наемников при ударе по позициям ВСУ
23 февр
Российские силы теснят позиции ВСУ в районе села Приютное в Запорожской области
-1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.75
0.31 100.44
0.54
Качественный отдых: китайский гороскоп на неделю с 26 февраля по 3 марта

Последние новости

19:04
Зеленский анонсировал новое контрнаступление ВСУ
18:48
Байден: США вводят более 500 санкций против России
18:32
«Я волновалась»: певица Нюша рассказала об отношениях с детьми Сивова
18:28
Особый праздник: как Россия отмечает День защитника Отечества
18:19
«Находка»: Николай Расторгуев восхитился песней ST
18:16
Глава Минобороны Британии чуть не погиб во время запуска ракеты Trident II

Сейчас читают

Стало известно меню ужина Путина и глав СНГ в Казани
Роструд объяснил должны ли работникам доплачивать за болеющих коллег
Надо любить свою Родину: как выглядят герои в современном мире
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок