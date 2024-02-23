США ввели новые санкции против РФ: что вошло в пакет

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 29 0

США ввели санкции против оператора российской платежной системы «Мир»

США ввели новые санкции против РФ: что вошло в пакет

Фото: www.globallookpress.com / Christian Ohde

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Ограничения нацелены на финансовый и оборонно-промышленной секторы страны.

США ввели новые санкции против России. Очередные рестрикции затронули финансовой и оборонно-промышленной секторы страны. В их числе — Национальная система платежных карт (НСПК), которая является оператором российских карт «Мир». Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

В НСПК, в свою очередь, заявили, что эти санкции не повлияют на работу платежной системы «Мир».

«Обработка операций по картам международных платежных систем, выпущенных российскими банками, продолжает осуществляться НСПК в штатном режиме», — сообщили представители НСПК в беседе с «Известиями».

Байден: США вводят более 500 санкций против России

Санкционное давление стран Запада на Москву усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса. Российские власти регулярно обращают внимание на то, что экономика страны успешно выдерживает ограничительные меры, в то время как их авторы сами оказываются в состоянии кризиса.

Ранее 5-tv.ru писал об ответе МИД РФ на 13-й пакет санкций ЕС против России.

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