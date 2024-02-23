Байден: США вводят более 500 санкций против России

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 23 0

Белый дом ввел новые экспортные ограничения против почти 100 компаний.

Байден: США вводят более 500 санкций против России

Фото: www.globallookpress.com / Christian Ohde

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Президент США Джо Байден потвердел, что его страна вводит более 500 санкций против России из-за конфликта на Украине и смерти оппозиционера Алексея Навального*. Об этом сообщили на сайте Белого дома.

«Сегодня я объявляю о более чем 500 новых санкциях против России за войну на Украине и за смерть Алексея Навального», — сообщил лидер Штатов.

Президент США отметил, что санкции направят против людей, которые связаны с заключением Навального. Пакет коснется финансовой и оборонно-промышленной отраслей России.

Также, по словам Байдена, ограничения коснутся сетей закупок и лиц, которые избегают санкций не только в РФ, но и в других странах.

Белый дом ввел новые экспортные ограничения против почти 100 компаний, который оказывают скрытую поддержку российской военной отрасли. Также США принимают меры по дальнейшему сокращению доходов РФ от энергоносителей.

Байден поручил своей команде усилить поддержку гражданского общества, независимых СМИ и тех, кто сражается за демократию по всему миру

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЕС ввел санкции против иностранных компаний, сотрудничающих с РФ.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

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