Ущерб по делу экс-руководства Общества глухих оценили в 217 миллионов рублей

Они готовы говорить абсолютно откровенно. Пресс-конференция нового руководства Всероссийского общества глухих уже навела немало шуму. Там рассказали о масштабных переменах, например, в образовании.

«Мы продолжаем придерживаться позиции, что необходимо найти баланс между инклюзивным образованием и внедрением так называемой билингвальной системы», — отметили на пресс-конференции.

Заявили и о создании полноценной региональной сети подразделений.

«Деятельность, которая осуществляется в региональных отделениях, имеет высокую важность для членов Всероссийского общества глухих. Поэтому мы просто не в праве останавливаться», — подчеркнул Ильфат Кудакаев, врио президента Всероссийского общества глухих.

Не смогли обойти и крупный скандал. О нем — тоже открыто и откровенно. Бывшие глава и заместители в изоляторе. В головном офисе прошли обыски: следственный комитет расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным правоохранителей, должностные лица общества подозреваются в махинации с недвижимостью.

О массовом задержании официально сообщили несколько дней назад. И фигурантов изначально было чуть ли не 20 человек. Но в итоге на скамье подсудимых оказались глава — Станислав Иванов, его заместители — Евгений Безруков и Венера Гаулстон, а также региональные помощники — Михаил Брагин и Вадим Иванченко. Как только бывшее руководство отправилось за решетку, вскрылись новые факты.

В распоряжении нашей редакции оказались кадры, на которых зафиксировано общение тренера сборной по греко-римской борьбе Михаила Нерушева со своим подопечным. Вымогательство с конкретными цифрами: 15% от суммы премиальных. Столько берет тренер за допуск к соревнованиям.

Тренеры и руководство, по словам спортсменов, порой забирали себе чуть ли не половину призовых. Каратист Евгений Павлюченко — тоже подопечный тренера Нерушева. Рассказывает, на последних соревнованиях занял первое место и получил за это 4 миллиона рублей.

«Тренер Нерушев Михаил Александрович потребовал с меня 50 процентов от призовых, то есть два миллиона, за золото», — отметил сурдлимпийский спортсмен.

Карьера каждого по одному решению тренера может легко закончиться. А для инвалидов по слуху профессиональный спорт — это уникальный трамплин в жизнь. Но после массовых задержаний руководства спортсмены решили не молчать.

«Бывший тренер Дивенко вымогал у меня деньги. У меня требовал, угрожал, чтобы я ему переводил денежку, и чтобы дальше тренироваться на международных соревнованиях. Сумма была очень большая где-то почти три миллиона», — рассказал пловец, паралимпиец Артем Павленко.

И в обществе услышали не только их. Новые руководители специально провели пресс-конференцию, чтобы ответить на все накопившиеся вопросы и объяснить: Всероссийское общество глухих ждет новое, большое будущее.

«Региональные отделения должны получить финансирование на осуществление своих уставных мероприятий. Все ведется в штатном режиме, я думаю, что каких-либо проблем в отношении выплат субсидий возникнуть не должно», — отметил Ильфат Кудакаев, и. о. президента Всероссийского общества глухих.

А со всеми членами Общества глухих теперь будут взаимодействовать напрямую. Слушать и слышать их жалобы. Что касается задержанных: до апреля они останутся под стражей. За мошенничество им грозит серьезный срок.