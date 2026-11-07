Штурмовики «Центра» отработали действия в условиях боя. Лучшее видео из зоны СВО

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Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова 28 0

Особое внимание уделялось внезапным атакам и действиям в группе.

Фото, видео: © РИА Новости/

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Тема:
Спецоперация

Штурмовики «Центра» прошли психологическую полосу препятствий

Военнослужащие штурмовых подразделений 589-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» прошли уникальную психологическую полосу на полигоне в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Мероприятие организовали с учетом боевого опыта, полученного при выполнении задач на передовой. Его цель — подготовить личный состав к действиям в условиях реального боя.

Полоса включает имитацию боевой обстановки: взрывы, стрельбу, задымление, а также комплекс препятствий — траншеи, заграждения, колючую проволоку и другие. Военнослужащим нужно преодолеть маршрут, ведя огонь по противнику, оказывая помощь условно раненым и принимая решения при ограниченном времени и психологическом давлении.

Особое внимание уделялось моделированию ситуаций, приближенных к реальным боевым: внезапные атаки, необходимость действовать в составе группы, быстро оценивать обстановку и брать на себя ответственность за товарищей. За прохождением полосы наблюдали инструкторы и военные психологи, которые оценивали не только физическую подготовку, но и психологическую устойчивость бойцов.

По словам военнослужащих, такие тренировки позволяют снизить уровень тревожности перед первым боем, выработать навыки хладнокровного поведения под огнем и укрепить боевое товарищество. Успешное прохождение полосы подтвердило готовность штурмовых подразделений к выполнению задач любой сложности.

Эффективная система подготовки, действующая в группировке войск «Центр», напрямую способствует сохранению жизней личного состава и успешному выполнению боевых задач в зоне ответственности.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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