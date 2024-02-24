Пекин обвинил Вашингтон в запугивании китайских компаний

США ввели против китайских компаний санкции якобы за связи с РФ.

Пекин обвинил Вашингтон в злоупотреблении методами «экономического принуждения, односторонности и запугивания» в связи с введением санкций против китайских компаний якобы за связи с Москвой. Соответствующее заявление сделали в посольстве КНР, документ находится в распоряжении РИА Новости.

«Китай выступает решительно против того, чтобы США, руководствуясь концепцией национальной безопасности, злоупотребляли своей властью для подавления китайских компаний», — говорится в заявлении.

В дипмиссии призвали США «срочно исправить свои ошибки и прекратить подавлять китайские компании». Китайские дипломаты заверили, что будут предпринимать необходимые меры для обеспечения законных прав и интересов компаний своей страны.

Накануне, 23 февраля, США ввели очередной пакет антироссийских санкций, помимо сотен российских физических и юридических лиц, в него вошли компании из КНР, ОАЭ и других стран.

Санкционное давление стран Запада на Москву усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса. Российские власти регулярно обращают внимание на то, что экономика страны успешно выдерживает ограничительные меры, в то время как их авторы сами оказываются в состоянии кризиса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Евросоюз ввел санкции против иностранных компаний, якобы сотрудничающих с РФ.