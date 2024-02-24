Командование неоднократно обманывало украинских боевиков.

Украинский военный Андрей Бабурин, взятый в плен штурмовыми подразделениями ВС РФ во время освобождения Авдеевки, посоветовал сослуживцем сдаваться. Видео с ним и другими боевиками ВСУ опубликовало Минобороны России.

Северный пригород Донецка был оставлен новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским в ночь на 17 февраля. По сообщению ведомства, военные обратились в бегство из города еще за сутки до приказа покинуть Авдеевку.

На предоставленных кадрах показан 21 пленный — это лишь одна группа, состоящая из нескольких десятков сдавшихся. Сейчас все они находятся в центрах временного содержания в тыловых районах специальной военной операции. В случае необходимости украинцам оказывается медицинская помощь, а также организовано питание.

Бабурин признался, что отступление проходило хаотично. В том случае, если бы командование ВСУ приняло решение отступить хотя бы на день раньше, то огромное количество человек осталось бы в живых.

«Кто как мог прорывался. Город Авдеевка — это очередной котел. Это мое личное мнение. Всем вернуться домой желаю, и посмотреть на то, что вокруг происходит. Каждый пусть подумает, стоит ли оно того, чтобы сидеть в окопе по пол месяца никуда не вылезая. Непонятно куда стрелять, чтобы потом тебя или „задвухсотили“ (убили — Прим. ред.), или бросили 300-м, или ты попал в плен», — сказал украинец.

Военный призвал «организовываться группами и сдаваться». Он также сравнил солдат с приманкой, на которую сплылось максимальное количество «хищных рыбок».

Обратился Бабурин и к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Военнопленный укорил его за то, что тот не смог решить все вопросы с Россией мирным путем.

«О Сырском ничего не могу сказать, потому что единственное мнение людей, кто более-менее знает о его методах руководства, да и в том же интернете, — у него кличка Мясник», — многозначительно намекнул военный.

Содержание пленных, по мнению Бабурина, «нормальное, адекватное». Соблюдена санитария, обеспечено питание — никто не осмеливается издеваться над украинцами.

Дал несколько комментариев и военнопленный Юрий Петров, который чудом смог остаться в живых. По его словам, командование неоднократно обманывало солдат, обещая, что им не придется служить на переднем плане обороны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что боевики ВСУ в Авдеевке благодарят российских солдат за спасение.